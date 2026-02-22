Connect with us
Pagelle Atalanta Napoli, Pasalic e Samardzic ribaltano la sfida! Male Olivera

3 ore ago

Pagelle Atalanta Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Atalanta Napoli: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco le valutazioni:

PAGELLE ATALANTA NAPOLI

ATALANTA – Carnesecchi 6; Scalvini 5 (69′ Djimsiti 6), Hien 5,5, Kolasinac 6 (84′ Ahanor sv); Bellanova 5,5 (57′ Bernasconi 7), De Roon 6, Pasalic 7, Zappacosta 6; Sulemana 6 (46′ Samardzic 7), Zalewski 6,5; Krstovic 5,5 (57′ Scamacca 6,5).

NAPOLI – Milinkovic-Savic 6; Beukema 6,5, Juan Jesus 6,5 (70′ Olivera 5), Buongiorno 6; Mazzocchi 6 (63′ Politano 5,5), Elmas 6, Lobotka 6, Gutierrez 6,5 (63′ Spinazzola 6); Vergara 6 (70′ Giovane 6), Alisson Santos 6,5 (85′ Lukaku sv); Hojlund 6.

