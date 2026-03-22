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Pagelle Atalanta Verona: Zappacosta eroe di giornata, Orban cestina il pareggio VOTI
Pagelle Atalanta Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Atalanta Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26
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Atalanta: Carnesecchi 6.5; Scalvini 6, Djimsiti 6, Kolasinac 6.5 (76′ Hien 6); Zappacosta 7, De Roon 6 (88′ Samardzic SV), Ederson 6.5 (63′ Pasalic 6), Bernasconi 6; De Ketelaere 6.5 (76′ Musah 6), Zalewski 6 (64′ Raspadori 6); Krstovic 5.5. All. Palladino 6.5
Verona: Montipò 6.5; Nelsson 6, Edmundsson 5.5, Valentini 5.5; Belghali 5.5, Akpa Akpro 6.5 (85′ Bernede SV), Gagliardini 5.5 (66′ Al Musrati 6), Harroui 5.5 (66′ Suslov 6), Frese 5.5 (46′ Oyegoke 6); Bowie 5.5 (78′ Sarr SV), Orban 5. All. Sammarco 5.5