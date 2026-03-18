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Pagelle Bayern Monaco Atalanta: ecco i TOP e FLOP del match di Champions League! I VOTI

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Published

1 ora ago

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Palladino squadra Atalanta Bayern Monaco

Pagelle Bayern Monaco Atalanta: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions 2025/2026. I voti

I Top e i Flop della sfida Bayern Monaco Atalanta. Ecco le valutazioni per la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale Champions League 2025/26. I Voti:

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LE PAGELLE

BAYERN MONACO – Urbig 6.5; Stanisic 6.5 (72′ Pavic 6), Tah 6, Kim 5.5, Guerreiro 6.5 (83′ Ito sv); Bischof 6.5 (72′ Gnabry 6), Pavlovic 6.5 (56′ Ofli 6); Karl 7.5, Goretzka 6.5, Luis Díaz 7.5; Kane 8 (72′ Jackson 6).

ATALANTA – Sportiello 6.5; Kossounou 5, Hien 5, Scalvini 5; Bellanova 6, Pasalic 6.5, Ederson 6 (57′ de Roon 6), Bernasconi 5.5; De Ketelaere 5.5 (57′ Samardzic 6.5), Sulemana 5.5 (71′ Raspadori 6.5); Scamacca 6 (71′ Krstovic 6).

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