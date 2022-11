Pagelle Belgio, Hazard e i tanti bocciati

Nonostante la vittoria di ieri del Belgio sul Canada per 1-0 sono tanti i bocciati della nazionale di Martinez. Ecco i voti

L’1-0 sul Canada, reo di avere sbagliato il rigore del possibile vantaggio, regala al Belgio 3 punti importanti ma restano molti dubbi sulla prestazione della squadra di Martinez. Su Tuttosport, Roberto Colombo valuta come fortunata la vittoria e condanna ben 4 giocatori con un pesante 4,5.



CASTAGNE – Devastato da Davies.

CARRASCO – Il suo braccio, larghissimo, regala al Canada il rigore dopo soltanto 8′. Non si riprende più.

TIELEMANS – Nel primo tempo annaspa e poi affoga preso in mezzo nella linea mediana canadese. Lento e impreciso, la sua recita dura solo 45′.

E.HAZARD – Fa male vederlo così, dà dolore capire che il maghetto che aveva incantato 4 anni fa non c’è più.