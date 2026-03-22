Serie A
Pagelle Bologna Lazio: Taylor in stato di grazia, Motta decisivo ma quanto pesa l’errore di Orsolini VOTI
Pagelle Bologna Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26
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BOLOGNA: Ravaglia 5.5; Zortea 5.5 (88′ Ferguson SV), Vitik 5, Heggem 6 (76′ Lucumí SV), Miranda 5.5; Moro 6, Sohm 5.5; Orsolini 5 (63′ Dominguez 5.5), Bernardeschi 5.5 (76′ Dallinga sv), Rowe 5.5 (63′ Cambiaghi 5.5); Castro 5.5. All. Italiano 5.5
LAZIO: Motta 7; Marusic 6.5, Gila SV (26′ Provstgaard 6.5), Romagnoli 6.5, Nuno Tavares 6; Dele-Bashiru 5.5, Patric 6.5, Taylor 7.5; Isaksen 6 (62′ Cancellieri 6), Maldini 5.5 (62′ Dia 6.5), Pedro 5.5 (46′ Noslin 6.5). All. Sarri 7.5