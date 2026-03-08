Connect with us
Pagelle Bologna Verona, Frese e Bowie da sogno! Orsolini delude in casa rossoblù ! I VOTI

1 ora ago

Pagelle Bologna Verona: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28a giornata di Serie A 2025/26

PAGELLE BOLOGNA VERONA

BOLOGNA – Skorupski 6.5; Zortea 6, Vitik 5.5 (84′ Pobega sv), Lucumi 5, Joao Mario 5.5 (77′ Lykogiannis sv); Ferguson 5.5 (66′ Sohm 6), Moro 5.5; Orsolini 5.5 (66′ Bernardeschi 6), Odgaard 6, Rowe 6.5 (77′ Dominguez sv); Castro 5.5.

VERONA – Montipò 6.5; Edmundsson 6, Nelsson 6, Frese 7; Oyegoke 6 (83′ Valentini sv), Akpa Akpro 5.5, Gagliardini 6, Harroui 6 (74′ Suslov 6), Bradaric 6.5; Orban 7 (95′ Al Musrati sv), Bowie 7 (83′ Sarr sv).

