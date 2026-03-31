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Pagelle Bosnia Italia: Bastoni horror, un Donnarumma immenso non basta! Tanta amarezza

Published

44 minuti ago

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Donnarumma Bosnia Italia

Pagelle Bosnia Italia, i nostri voti ai protagonisti in campo al Bilino Polje di Zenica per la finale dei playoff per qualificarsi ai Mondiali

Una stoica Italia non basta ed esce tra mille rimpianti. Delusione immensa per gli Azzurri che perdono contro la Bosnia, mancando così la terza qualificazione consecutiva ai Mondiali. 1-1 dopo i tempi regolamentari, col rosso a Bastoni nel primo tempo che pesa come un macigno. Ai rigori la spunta la Bosnia: fatali gli errori dal dischetto di Pio Esposito e Cristante. Queste le nostre pagelle e i voti ai protagonisti in campo.

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Bosnia ed Erzegovina (4-4-2): Vasilj 5; Dedic 6, Katic 6, Muharemovic 6.5, Kolasinac 6 (dall’11 s.t. Alajbegovic 6); Bajraktarevic 6.5, Basic 6 (dal 26′ s.t. Tabakovic 6.5), Sunjic 5.5 (dall’1 s.t. Tahirovic 6), Memic 6.5 (dal 26′ s.t. Burnic 6); Demirovic 5.5 (dal 10′ s.t.s. Hadziahmetovic s.v.), Dzeko 7.

Italia (3-5-2): Donnarumma 7; Mancini 5.5, Bastoni 4, Calafiori 6; Politano 5 (dall’1 s.t. Palestra 6.5), Barella 6.5 (dal 40′ s.t. Frattesi 6-), Locatelli 6.5 (dal 26′ s.t. Cristante 5.5), Tonali 6.5, Dimarco 5 (dall’1′ p.t.s. Spinazzola 6); Kean 6.5 (dal 26′ s.t. Pio Esposito 5.5), Retegui 6 (dal 43′ p.t. Gatti 5.5).

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