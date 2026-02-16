Voti&Stats
Pagelle Cagliari Lecce, Gandelman e Ramadani decidono la sfida! Serata no per Caprile! I VOTI
Pagelle Cagliari Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Cagliari Lecce: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti:
PAGELLE CAGLIARI LECCE
CAGLIARI – Caprile 4.5; Zappa 6 (57′ Mazzitelli 6), Zé Pedro 5.5, Mina 5.5, Obert 5.5 (79′ Trepy 5.5); Palestra 5.5, Adopo 5.5, Sulemana 5, Idrissi 4.5; Esposito 5.5, Pavoletti 6 (57′ Kilicsoy 6).
LECCE – Falcone 6; Veiga 6, Tiago Gabriel 6.5, Gaspar 6.5, Gallo 6; Ramadani 7.5, Coulibaly 7.5; Pierotti 6 (86′ Siebert sv), Gandelman 7.5 (86′ Ngom sv), Sottil 6.5 (80′ Ndaba sv); Cheddira 6 (80′ Stulic sv).
LEGGI ANCHE: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: «La simulazione offende il calcio e il professionista. Se convocherei Bastoni in Nazionale…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti alla vigilia di Galatasaray Juve: le parole verso l’andata dei playoff di Champions League 2025/26 Luciano Spalletti...