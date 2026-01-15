Connect with us

Pagelle Como Milan: Maignan insuperabile, Rabiot domina. Il talento di Nico Paz non basta ai lariani

Pagelle Como Milan, i voti del Sinigaglia: analisi dei protagonisti del recupero della 16a giornata di Serie A! Ecco i top e i flop

Si chiude Como Milan, con il successo dei rossoneri contro i lariani nella sfida valida recupero della 16a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Sinigaglia.

I VOTI

COMO – Butez 5; Van der Brempt 5, Ramon 5.5, Kempf 6.5 (46′ Diego Carlos 6), Moreno 5; Da Cunha 6.5 (60′ Caqueret 6), Perrone 6; Vojvoda 5.5 (66′ Kuhn 6), Nico Paz 7, Baturina 7 (60′ Rodriguez 6); Douvikas 6.

MILAN – Maignan 8; Gabbia 6, Tomori 7, De Winter 6, Bartesaghi 6; Saelemaekers 7 (86′ Athekame s.v.), Rabiot 8, Modric 7.5 (86′ Jashari s.v.), Fofana 5.5 (70′ Ricci 6); Nkunku 6.5 (62′ Fullkrug 6.5), Leao 7 (70′ Loftus-Cheek 6.5)

