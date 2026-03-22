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Pagelle Como Pisa: Diao show, Fabregas costruisce una macchina perfetta! Non si salva nessuno tra i toscani VOTI
Pagelle Como Pisa: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26
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COMO: Butez 6; Van der Brempt 6.5, Kempf 6.5, Carlos 6 (77′ Goldaniga SV), Moreno 6.5; Da Cunha 6 (59′ Caqueret 6.5), Perrone 7; Diao 7.5 (77′ Kuhn 6.5), Nico Paz 7, Rodriguez 6 (37′ Baturina 7); Douvikas 7 (59′ Morata 6). All. Fabregas 8
PISA: Nicolas 5.5; Caracciolo 5, Albiol 4.5, Canestrelli 4.5 (77′ Iling-Junior 5.5); Leris 5.5, Hojholt 5.5, Akinsanmiro 5.5 (46′ Meister 5.5), Loyola 5 (64′ Stengs 5.5), Angori 5.5; Tramoni 5.5 (77′ Piccinini 5.5), Moreo 4.5 (51′ Stojilkovic 5.5). All. Hiljemark 4.5