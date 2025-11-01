Pagelle Cremonese Juve, TOP e FLOP del match di Serie A - Calcio News 24

Pagelle Cremonese Juve, i TOP e FLOP del posticipo della Serie A. Ecco chi ha fatto di più (e di meno)

Pagelle Cremonese-Juve: Spalletti parte con il piede giusto, ma che fatica allo Zini

La Juventus di Luciano Spalletti comincia la sua nuova era con una vittoria sofferta ma meritata contro la Cremonese, imponendosi 2-1 grazie ai gol di Kostic e Cambiaso. Un successo importante, arrivato dopo una partita più equilibrata del previsto, con i grigiorossi che nel finale hanno spaventato i bianconeri grazie alla rete di Vardy.

La partita

Bastano appena due minuti alla Juve per sbloccare il risultato: un’intuizione di Openda, che serve involontariamente Kostic, permette al serbo di battere Audero con un preciso sinistro. I bianconeri controllano il ritmo ma sprecano troppo: Locatelli colpisce un palo e Vlahovic manca il raddoppio per questione di centimetri.

Nella ripresa, la Cremonese alza il baricentro e prova a sorprendere la retroguardia juventina con Vandeputte e Bonazzoli, ma senza risultati concreti. Al 68’, è Cambiaso a chiudere (quasi) i conti con una conclusione mancina dopo una respinta corta della difesa. Nel finale, però, la squadra di Davide Nicola trova la forza di reagire: Vardy, in gran forma, supera Gatti e trafigge Di Gregorio, rendendo gli ultimi minuti incerti e intensi.

Pagelle Cremonese

Audero 6.5 – Attento e reattivo, non ha colpe sui gol subiti.

Terracciano 5 – Qualche incertezza di troppo, soprattutto sul primo vantaggio bianconero.

Baschirotto 6 – Lotta su ogni pallone, ma soffre la velocità degli esterni juventini.

Vandeputte 6 – Discontinuo, ma uno dei pochi a provarci fino alla fine.

Vardy 7 – Il migliore dei suoi: segna e trascina.

All. Nicola 6 – La squadra mostra carattere, ma paga i troppi errori individuali.

Pagelle Juventus

Cambiaso 7.5 – Decisivo con un gol pesante, sempre propositivo.

Kostic 7 – Freddo e concreto, segna e lavora bene in copertura.

Locatelli 6.5 – Dirige il gioco con intelligenza, sfortunato sul palo.

Vlahovic 6.5 – Si muove bene e fa salire la squadra, manca solo la rete.

Openda 6 – Alterna buone giocate a momenti di distrazione.

All. Spalletti 7 – Debutto positivo: Juve solida e più offensiva del recente passato.

Con questa vittoria, la Juventus dimostra di poter avviare un nuovo ciclo sotto la guida di Spalletti, mentre la Cremonese esce dallo Zini a testa alta ma con zero punti.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A