Pagelle Fiorentina-Betis: Ranieri divide, ottimo dietro ma l’errore decisivo è suo. Palladino unisce: Viola estemporanea, costruisce poco e non bastano due cose

Pagelle Fiorentina-Betis, i voti dei quotidiani per la prestazione della squadra viola dopo l’eliminazione dall’Europa League

C’è un solo giocatore nella Fiorentina eliminata dal Betis che ha due giudizi significativamente diversi analizzando le pagelle de La Gazzetta dello Sport. Ed è il capitano viola, testimonianza di carattere, condizione non sufficiente per riuscire a raggiungere la finale di Breslavia.

RANIERI – Il Corriere dello Sport lo promuove col 6,5: «In difesa (e lì conta soprattutto) ne concede una soltanto sia negli anticipi che con i recuperi in scivolata. “Scoperto” sulla ripartenza del 2-2». La Gazzetta dello Sport lo boccia con l’insufficienza, anche se non gravissima. Il 5,5 è motivato così: «Prova di gran livello, ma sbaglia la lettura dell’azione decisiva: stringe troppo e spalanca l’area ad Antony. Errore grave».

E il mister? Per lui, invece, c’è accordo: 5,5 da entrambi. Con le seguenti interpretazioni del suo operato.

PALLADINO – Il quotidiano romano lo valuta in questo modo: «Non basta un buon primo tempo con due acuti estemporanei per avere ragione di un Betis più strutturato». La rosea aggiunge: «Su azione i viola costruiscono troppo poco: argomento da analizzare con calma. Il Betis ha più qualità. Impegno e cuore non bastano».