Pagelle Fiorentina Bologna, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Fiorentina Bologna: ecco i TOP e FLOP del match dell’ottava giornata di Serie A 2025/2026 andato in scena al Franchi alle ore 18

Match folle al Franchi di Firenze con il Bologna che passa in vantaggio 2-0 sulla Fiorentina grazie alla perla di Castro e al raddoppio di Cambiaghi, ma che dopo aver sfiorato il 3-0 con Dallinga, annullato dal Var, perde la testa e spreca il doppio vantaggio, restando in dieci con il rosso ad Holm, e facendosi rimontare con due rigori di Gudmundsson e Kean.

Di seguito i nostri voti ai protagonisti del match.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea 5,5; Pongracic 5, Marì 5, Ranieri 5,5; Dodo 6, Mandragora 5, Nicolussi Caviglia 5,5, Fagioli 5,5, Gosens 5,5; Gudmundsson 6,5, Kean 6,5. Allenatore: Stefano Pioli Subentrati: Fortini 6, Ndour 6, Dzeko 6, Sabiri 6, Piccoli sv.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 5,5; Holm 5,5, Heggem 6, Lucumì 6, Miranda 6,5; Freuler 6, Ferguson 5; Orsolini 6,5, Fabbian 6, Cambiaghi 6,5; Castro 6,5. Allenatore: Vincenzo Italiano Subentrati: Rowe 4,5 (uscito all’86’), Dallinga 6, Bernardeschi 5,5, Pobega sv, Casale sv.