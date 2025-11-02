Voti&Stats
Pagelle Fiorentina Lecce, ecco i TOP-FLOP della sfida di Serie A e i voti della partita
Pagelle Fiorentina Lecce, i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 0-1 e valido per la decima giornata di Serie A 2025/2026
Il Sassuolo di Fabio Grosso ha battuto il Cagliari di Fabio Pisacane per 0-1 allo stadio Unipol Domus il 30 ottobre 2025, nella 10ª giornata di Serie A 2025-2026. Ecco i voti della sfida:
PAGELLE FIORENTINA LECCE
FIORENTINA: De Gea 6.5; Comuzzo 6 (77′ Fazzini sv), Pongracic 5,5, Ranieri 5; Dodò 5, Ndour 4 (46′ Gudmundsson 5), Nicolussi Caviglia 5 (46′ Sohm 5), Fagioli 5.5 (46′ Mandragora 5), Fortini 5; Kean 5.5, Dzeko 5,5 (59′ Piccoli 5.5).
LECCE: Falcone 7.5; Veiga 6.5, Tiago Gabriel 6,5, Gaspar 7, Gallo 6.5; Coulibaly 6, Ramadani 6, Berisha 7.5 (76′ Maleh sv); Morente 6,5 (89′ Kaba sv), Stulic 6.5 (89′ Camarda sv), Banda 6 (73′ Pierotti 6).
SEGUI LA DIRETTA GOL DI SERIE A QUI
Pagelle Torino Pisa: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita
Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...