Pagelle Juve Como: Openda assente, Di Gregogio da incubo! Brillano Vojvoda e Caqueret

3 ore ago

Pagelle Juve Como, i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Allianz Stadium, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26

Pagelle Juve Como: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 26ª giornata di Serie A 2025/26. Ecco i voti ai calciatori in campo.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 4.5; Gatti 5.5, Kelly 5.5, Koopmeiners 5.5; McKennie 5, Thuram 5 (74′ Boga 6), Locatelli 5.5, Cambiaso 5.5 (83′ Kostic s.v.); Miretti 5.5 (46′ Conceiçao 6), Yildiz 6 (84′ Adzic s.v.); Openda 5 (74′ David 5.5). All. Spalletti.

Como (4-2-3-1): Butez 6; Smolcic 6.5, Ramon 6.5, Kempf 6.5, Valle 6; Perrone 6.5, Da Cunha 7 (73′ Van der Brempt 6); Vojvoda 7 (73′ Diego Carlos 6) , Caqueret 7 (86′ Moreno s.v.), Baturina 6 (60′ Sergi Roberto 6.5); Douvikas 6.5 (86′ Morata s.v.). All. Fabregas.

