Pagelle Juve Lazio: Kalulu salva Spalletti, Isaksen indomabile. I VOTI
Pagelle Juve Lazio: i voti e i giudizi ai protagonisti del match dell’Allianz Stadium, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Kalulu 7, Bremer 5.5, Koopmeiners 6 (77′ Kelly sv), Cabal 6 (46′ Zhegrova 6); Locatelli 5 (85′ Openda sv), Thuram 6; Cambiaso 5.5 (76′ Boga 6.5), McKennie 6.5 (84′ Miretti sv), Yildiz 6; David 5.
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Marusic 6+, Gila 6.5 (78′ Romagnoli 5.5), Provstgaard 6 (83′ Patric sv), Nuno Tavares 6; Taylor 6, Cataldi 6.5, Basic 6 (46′ Dele-Bashiru 6); Isaksen 67 (65′ Cancellieri 6), Maldini 6.5, Pedro 7 (65′ Noslin 6)
Juventus, Spalletti alla vigilia della Lazio: «Conceicao e Kelly da valutare. Rinnovo Yildiz? Oggi un giorno importante, sul mio rinnovo…» – VIDEO
Juventus, Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: le sue dichiarazioni La...