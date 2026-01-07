Voti&Stats
Pagelle Lazio Fiorentina, i voti ai protagonisti della sfida per la 19a giornata di Serie A
Pagelle Lazio Fiorentina, i voti dell’Olimpico: analisi dei protagonisti della 19ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida
Si chiude Lazio Fiorentina con il pareggio tra viola e biancocelesti nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo all’Olimpico.
I VOTI
LAZIO (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6 (79′ Hysaj sv), Gila 5,5, Romagnoli 6, L. Pellegrini 5,5; Guendouzi 6, Cataldi 6,5, Basic 6 (29′ Vecino 6); Isaksen 5 (72′ Pedro 7), Cancellieri 5,5, Zaccagni 6. Allenatore: Maurizio Sarri 6
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5, Dodo 6.5, Comuzzo 4, Pongracic 5, Gosens 7.5 (68′ Ranieri 6); Mandragora 6.5, Fagioli 7, Ndour 6.5 (68′ Solomon 6); Parisi 6 (92′ Nicolussi Caviglia sv), Piccoli 5 (61′ Kean 6), Gudmundsson 7 (92′ Marì sv)
