Pagelle Lecce Cremonese: Tiago Gabriel insuperabile! Vardy non si sblocca, Audero, così non va. I VOTI

24 minuti ago

Pagelle Lecce Cremonese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 28a giornata di Serie A 2025/26

PAGELLE LECCE CREMONESE

LECCE: Falcone 7; Veiga 6, Siebert 6, Tiago Gabriel 6.5, Gallo 6.5; Coulibaly 6 (89′ Fofana sv), Ramadani 6.5, Ngom 6; Pierotti 7 (79′ Jean sv), Stulic 7 (66′ Cheddira 6), Banda 6.5 (78′ Gandelman sv.

CREMONESE: Audero 5; Bianchetti 5, Folino 5.5, Luperto 5.5; Barbieri 5 (46′ Zerbin 6), Vandeputte 5 (46′ Payero 6), Thorsby 5.5 (62′ Okereke 6), Maleh 6, Pezzella 5 (74′ Sanabria sv); Bonazzoli 7, Vardy 5.5 (46′ Djuric 6.5). 

