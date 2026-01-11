Voti&Stats
Pagelle Lecce Parma, Pellegrino decide la gara e firma il sorpasso! Stulic illude
Pagelle Lecce Parma, i voti del Via del Mare: analisi dei protagonisti della 20ª giornata di Serie A! Ecco i top e i flop della sfida
Si chiude Lecce Parma con il successo dei ducali contro i giallorossi nella sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Via del Mare.
I VOTI
LECCE: Falcone 5; Veiga 5, Gaspar 4, T. Gabriel 4.5, Ndaba 5 (78′ Sottil sv); Kaba 6, Ramadani 5.5 (79′ Coulibaly sv), Maleh 5.5 (79′ Gandelman sv); Banda 4, Stulic 7 (65′ Gallo 6), Pierotti 5 (54′ N’Dri).
PARMA: Corvi 6.5; Delprato 6, Circati 6.5, Valenti 6, Valeri 5; Bernabé 7 (80′ Ordonez sv), Keita 5.5 (63′ Estevez 6), Sorensen 6; Ondrejka 6.5 (80′ Benedyczak sv), Oristanio 6.5 (85′ Britschgi sv); Pellegrino 7.5.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano