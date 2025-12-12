Pisa News
Pagelle Lecce Pisa, TOP e FLOP del match di Serie A 2025/2026
Pagelle Lecce Pisa, TOP e FLOP del match di Serie A 2025/2026. Il punto
Nel segno di Stulic: il Lecce supera il Pisa 1-0 nella sfida salvezza al Via del Mare, aprendo la quindicesima giornata di Serie A con tre punti pesantissimi. I salentini salgono momentaneamente a quota 16, agganciando l’Atalanta, mentre i toscani restano terzultimi con 10 punti. Le Pagelle Lecce Pisa raccontano un match dominato dalla squadra di Di Francesco, più intensa e pericolosa per tutti i 90 minuti.
La gara si accende presto, ma il Lecce perde Berisha per infortunio dopo dieci minuti. Il Pisa, privo dello squalificato Nzola, crea una sola vera occasione con Moreo, impreciso di testa. I giallorossi invece sfiorano il vantaggio con Sottil e con le torri difensive, ma Semper tiene a galla i nerazzurri.
Nella ripresa il forcing leccese non cala. Di Francesco inserisce Banda e Stulic, trovando la chiave del match: al 72’ il primo offre un assist perfetto e il secondo firma il gol che decide la sfida. Nel finale il Pisa tenta una reazione sterile, mentre Stulic spreca il possibile raddoppio.
Pagelle Lecce Pisa – I voti
Lecce: Falcone 6.5; Veiga 6; Gaspar 6; Gabriel 6; Ndaba 6 (Gallo 6); Kaba 6; Ramadani 6.5; Coulibaly 6; Pierotti 6; Camarda 6; Sottil 6.5 (Tete Morente 6). Banda 7; Stulic 7.5.
All. Di Francesco 7.5
Pisa: Semper 6; Calabresi 5.5; Caracciolo 5.5; Canestrelli 5; Touré 5.5; Vural 5.5; Aebischer 5.5; Akinsanmiro 5; Leris 5.5; Moreo 5.5; Meister 5.
All. Gilardino 5.5
