Pagelle Losanna Fiorentina, i TOP e FLOP del match di Conference League
Pagelle Losanna Fiorentina: i voti dei protagonisti della sfida di Conference League. La squadra di Vanoli ha subito un altro ko
La Conference League ha vissuto Losanna Fiorentina, match valido per i gironi della competizione 2025/26. La squadra di Vanoli ha subito un’altra sconfitta anche in Europa. Ecco i Top e Flop della Sfida:
LOSANNA – Letica 6.5; Soppy 6, Mouanga 6, Sow 6, Fofana 6 (86′ Abdallah s.v.); Sigua 7 (71′ Custodio 6.5), Roche 6.5, Butler-Oyedeji 6 (79′ Poaty s.v.); Lekoueiry 6; Bair 7, Kana-Biyik 7 (71′ Ajdini 6.5).
FIORENTINA – Martinelli 5; Pongracic 5.5, Pablo Marì 5.5, Viti 6; Kouadio 5.5 (83′ Dodò s.v.), Richardson 5 (71′ Mandragora 5.5), Nicolussi Caviglia 4.5, Sohm 5, Kouamé 5 (55′ Fortini 5); Dzeko 5 (71′ Gudmundsson 5), Piccoli 4.5 (71′ Kean 5.5).
LEGGI ANCHE – Conference League 2025/2026: calendario, risultati, classifica
