Pagelle Milan Pisa, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Milan Pisa: ecco i TOP e FLOP della squadra rossonera di Allegri e i nerazzurri di Gilardino. Le valutazioni del match di San Siro
Dopo la sconfitta con la Cremonese, il Milan inciampa ancora a San Siro contro una neopromossa. Stavolta arriva un pareggio: 2-2 con il Pisa. I rossoneri erano passati in vantaggio con Leao, ma i toscani hanno ribaltato il risultato prima di essere raggiunti al 93’, quando Athekame ha firmato il suo primo gol in Italia, evitando la beffa totale ai rossoneri. I voti della sfida:
I VOTI
MILAN – Maignan 6; De Winter 5, Gabbia 5,5, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6,5, Fofana 5.5, Modric 7, Ricci 5,5, Bartesaghi 6.5 (76′ Athekame 6); Gimenez 5 (76′ Nkunku 5,5), Leao 6.
PISA – Semper 7; Canestrelli 5.5, Albiol 6.5 (46′ Calabresi 6,5), Caracciolo 6,5; Toure 6, Akinsanmiro 6, Aebischer 6.5, Bonfanti 5,5 (46′ Cuadrado 7); Tramoni 5.5 (71′ Vural); Meister 5.5 (71′ Moreo 6), Nzola 6.5.
