Pagelle Moldova Italia, ecco i TOP e FLOP della sfida di Qualificazioni ai Mondiali 2026. Le valutazioni del match delle due squadre

L’Italia di Gattuso ottiene una vittoria sul filo di lana contro la modesta Moldova, con due gol nel finale che salvano una prestazione opaca e a tratti preoccupante. Nonostante un netto possesso palla e numerose occasioni, gli Azzurri hanno faticato enormemente a sbloccare il risultato, rendendo la partita un vero e proprio tormento per i tifosi presenti a Chisinau, che non hanno lesinato fischi e contestazioni. Un finale in crescendo, con i gol di Mancini e un’altra rete in pieno recupero di Esposito, maschera solo in parte le difficoltà riscontrate contro un avversario sulla carta decisamente inferiore.

TOP

Mancini: Si riscatta dopo un errore clamoroso nel primo tempo, siglando di testa la rete del vantaggio azzurro all’88’. Un gol che, oltre a sbloccare il risultato, gli vale un posto tra i migliori, dimostrando anche tenacia nel restare in campo nonostante un infortunio iniziale. Sembra decisamente essere la sua stagione, tenendo conto anche di come avesse segnato nella gara precedente con Israele e di quanto sta facendo con la Roma.

Si riscatta dopo un errore clamoroso nel primo tempo, siglando di testa la rete del vantaggio azzurro all’88’. Un gol che, oltre a sbloccare il risultato, gli vale un posto tra i migliori, dimostrando anche tenacia nel restare in campo nonostante un infortunio iniziale. Sembra decisamente essere la sua stagione, tenendo conto anche di come avesse segnato nella gara precedente con Israele e di quanto sta facendo con la Roma. Pio Esposito: Entra al 65′ e mostra subito vivacità e pericolosità. Le sue conclusioni, seppur non sempre precise, creano grattacapi alla difesa moldava e danno un po’ di brio a un attacco fino a quel momento prevedibile. Suo il tocco di testa che porta al secondo gol azzurro, si conferma l’idea che sia veramente una promessa ormai realtà.

Entra al 65′ e mostra subito vivacità e pericolosità. Le sue conclusioni, seppur non sempre precise, creano grattacapi alla difesa moldava e danno un po’ di brio a un attacco fino a quel momento prevedibile. Suo il tocco di testa che porta al secondo gol azzurro, si conferma l’idea che sia veramente una promessa ormai realtà. Cojuhar: Nonostante la sconfitta, il portiere moldavo è stato il vero protagonista della partita per gran parte del match. Con parate decisive su Raspadori, Cristante e Scamacca, ha tenuto in piedi i suoi fino agli ultimi minuti, dimostrando reattività e attenzione, anche se non è mancato un’intervento goffo che ha rischiato di far segnare Manciini nel primo tempo.

FLOP