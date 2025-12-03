 Pagelle Napoli Cagliari: TOP e FLOP del match di Coppa Italia
Connect with us

Napoli News

Pagelle Napoli Cagliari: TOP e FLOP del match di Coppa Italia

Avatar di Francesco Spagnolo

Published

2 minuti ago

on

By

Milinkovic

Pagelle Napoli Cagliari: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Conte ha avuto la meglio dopo i calci di rigore sui sardi

Ci sono voluti i calci di rigore al Napoli per avere la meglio sul Cagliari. Al vantaggio di Lucca, ha risposto Esposito nella ripresa. Poi dal dischetto decisivo l’errore di Luvumbo. Questi i voti del match:

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic 7; Beukema 6, Juan Jesus 6, Olivera 6 (74′ Lang 6); Mazzocchi 6 (68′ Buongiorno 6), Vergara 6.5 (74′ David Neres 5.5), Elmas 5.5, Spinazzola 6; Politano 6.5, Lucca 6.5 (68′ Hojlund 6), Ambrosino 5.5 (60′ McTominay 5.5). Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile 7; Di Pardo 6, Rodriguez 6 (61′ Idrissi 6.5), Luperto 6.5, Obert 6; Adopo 6, Deiola 6 (85′ Felici s.v.), Luvumbo 5.5, Gaetano 6 (55′ Esposito Se. 7), Kilicsoy 5.5 (55′ Prati 6.5), Pavoletti 5.5 (55′ Borrelli 6.5). Allenatore: Fabio Pisacane

Related Topics:

Hanno Detto

Napoli, Manna: «Noi lavoriamo per arrivare in corsa in tutte le competizioni. Lukaku? Sta lavorando, non dobbiamo avere fretta»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

3 Dicembre 2025

By

Manna
Continue Reading

Napoli News

Formazioni ufficiali Napoli Cagliari, le scelte dei due allenatori per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

3 ore ago

on

3 Dicembre 2025

By

Conte
Continue Reading