Napoli News
Pagelle Napoli Eintracht, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League: deludono gli azzurri
Pagelle Napoli Eintracht, ecco i TOP e FLOP della sfida di Champions League valida per la quarta giornata della League Phase
I voti di Napoli Eintracht Francoforte, match della quarta giornata di League Phase di Champions League, terminata con il risultato di 0-0.
Ecco le pagelle del match
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6.5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Buongiorno 6, Gutierrez 6.5; Anguissa 6.5, Lobotka 6.5, McTominay 6; Politano 6, Hojlund 6, Elmas 6. Subentrati: 65′ Neres 6, 73′ Lang 6
EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Zetterer 7; Collins 6.5, Koch 6.5, Theate 7; Kristensen 6, Chaibi 6.5, Larsson 6.5, Brown 6.5; Gotze 6.5, Bahoya 6; Burkardt 6. Subetrati: 94′ Amenda sv, 65′ Knauff 6.5, 79′ Skhiri sv, 94′ Dahoud sv
Risultati Champions League, l’Arsenal domina a Praga e ne fa 3 allo Slavia. Sprecone il Napoli al Maradona: contro l’Eintracht Francoforte nessun gol e un pareggio amaro
Napoli, Marchegiani commenta le parole di Conte: : «Le sue parole sono un modo per alzare la tensione e creare il giusto ambiente»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: «Scudetto? Credo che il mister sia ambizioso come tutti. Qui non ti puoi accontentare di niente. Su Koopmeiners…»
Conferenza stampa Di Gregorio pre Juve Sporting Lisbona: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione...