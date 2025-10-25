Pagelle Napoli Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A

Pagelle Napoli Inter: ecco i TOP e FLOP della squadra azzurra di Conte e i nerazzurri di Chivu. Le valutazioni del match del Maradona

Si è da pochi minuti conclusa la sfida tra il Napoli di Conte e l’Inter di Chivu. I partenopei si sono imposti con il risultato di 3-1 al Maradona, rilanciandosi per lo scudetto. Ecco i tipo e flop del match:

Una sfida al cardiopalma al Maradona, con il Napoli di Conte che vince 3-1 contro l’Inter di Chivu in un match ricco di polemiche e colpi di scena.

🔝 TOP

SCOTT MCTOMINAY: Il suo destro al volo da fuori area per il raddoppio è una gemma. Un inserimento perfetto e una conclusione potente che infiammano il Maradona. Dynamite.

ANTONIO CONTE: Dopo il difficile momento post-Eindhoven, riesce a motivare la squadra e a trovare le contromisure contro un'Inter agguerrita, nonostante le scintille in campo con Lautaro. La sua rabbia trasmessa alla squadra si traduce in una vittoria fondamentale. Carismatico

👎 FLOP