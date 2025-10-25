Voti&Stats
Pagelle Napoli Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A
Pagelle Napoli Inter: ecco i TOP e FLOP della squadra azzurra di Conte e i nerazzurri di Chivu. Le valutazioni del match del Maradona
Si è da pochi minuti conclusa la sfida tra il Napoli di Conte e l’Inter di Chivu. I partenopei si sono imposti con il risultato di 3-1 al Maradona, rilanciandosi per lo scudetto. Ecco i tipo e flop del match:
Una sfida al cardiopalma al Maradona, con il Napoli di Conte che vince 3-1 contro l’Inter di Chivu in un match ricco di polemiche e colpi di scena.
🔝 TOP
- FRANK ANGUISSA: Autore di un gol capolavoro per il 3-1, con uno strappo in area, dribbling e conclusione incrociata. Un’azione personale che sigilla la vittoria e mette in mostra la sua potenza e tecnica. Inarrestabile.
- SCOTT MCTOMINAY: Il suo destro al volo da fuori area per il raddoppio è una gemma. Un inserimento perfetto e una conclusione potente che infiammano il Maradona. Dynamite.
- DAVID NERES: Pur non trovando il gol, è ovunque. Spesso in avanti come punta centrale unica, fa “casino” quando si sposta sull’out e propizia l’azione del 3-1 di Anguissa. Grande impegno e spirito di sacrificio. Instancabile.
- ANTONIO CONTE: Dopo il difficile momento post-Eindhoven, riesce a motivare la squadra e a trovare le contromisure contro un’Inter agguerrita, nonostante le scintille in campo con Lautaro. La sua rabbia trasmessa alla squadra si traduce in una vittoria fondamentale. Carismatico
👎 FLOP
- DENZEL DUMFRIES: Nonostante un palo colpito e un colpo di testa pericoloso, l’olandese è protagonista in negativo in occasione del 3-1 del Napoli, facendosi superare da Anguissa. Nel duello con Neres, appare spesso in difficoltà. Sottotono.
- ANGE YOHAN BONNY: Schierato titolare in attacco, è “evanescente” e non riesce a rendersi pericoloso, tanto da essere sostituito da Esposito. Inconsistente.
- MARIANI: Non una serata brillante per il direttore di gara, che fischia il primo rigore con ritardo e deve essere richiamato al VAR per il penalty a favore dell’Inter. Incerto.
