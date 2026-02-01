Voti&Stats
Pagelle Parma Juve, i voti della partita di Serie A: Bremer da sogno! Pellegrino serata no
Pagelle Parma Juve, i voti della sfida del Tardini: analisi e valutazioni dei protagonisti della 23a giornata di Serie A
Si chiude Parma Juve, sfida valida per la 23a giornata di Serie A. Di seguito le nostre pagelle dedicate ai protagonisti scesi in campo al Tardini.
I VOTI
PARMA – Corvi 6 Delprato 5, Circati 5, Troilo 5, Valeri 5; Keita 5.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (65′ Sorensen 5.5), Bernabé 5.5 (74′ Estevez 6); Oristanio 5 (46′ Britschgi 5.5), Ondrejka 5 (75′ Elphege 6); Pellegrino 5.
JUVENTUS – Di Gregorio 6.5; Kalulu 7, Bremer 8 (65′ Gatti 6), Kelly 6.5, Cambiaso 5; Locatelli 6.5, Thuram 6.5; Conceicao 7 (65′ Kostic 6), McKennie 7.5 (74′ Cabal 6), Yildiz 6 (46′ Miretti 6.5); David 7.5 (81′ Openda 6).
