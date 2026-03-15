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Pagelle Pisa Cagliari: Caracciolo eroico, follia Durosinmi. Pavoletti non basta ai sardi VOTI
Pagelle Pisa Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
Pagelle Pisa Cagliari: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26
PISA: Nicolas 6.5; Caracciolo 8, Canestrelli 6, Calabresi 6.5 (46′ Albiol 6); Angori 7, Marin SV (16′ Højholt 6), Aebischer 6, Leris 6 (90′ Toure SV); Tramoni 6.5 (73′ Piccinini 6); Moreo 7, Durosinmi 4. All. Hiljemark 8
CAGLIARI: Caprile 6; Zé Pedro 5.5 (76′ Albarracin SV), Mina 6 (46′ Zappa 6), Dossena 5.5, Obert 5; Adopo 6 (46′ Pavoletti 6.5), Gaetano 5.5 (64′ Mazzitelli 6), Sulemana 5; Palestra 6, Kilicsoy 5 (64′ Trepy 6), Folorunsho 5. All. Pisacane 5.