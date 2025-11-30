Voti&Stats
Pagelle Roma Napoli, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. I voti
Pagelle Roma Napoli: ecco i TOP e FLOP della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. Ecco le valutazioni
Le pagelle di Roma Napoli terminata 0-1: le due squadre si affrontano a viso aperto ma i partenopei portano a casa i 3 punti nella tredicesima giornata di Serie A. Ecco i voti:
PAGELLE ROMA NAPOLI
ROMA – Svilar 7; Mancini 5.5, Ndicka 5, Hermoso 5; Celik 5, Cristante 5.5 (62′ El Aynaoui 6), Koné 5,5, Wesley 5 (82′ El Shaarawy sv); Soulé 5 (62′ Dybala 6.5), Pellegrini 6 (80′ Bailey sv); Ferguson 5.5 (46′ Baldanzi 6.5).
APOLI – Milinkovic-Savic 7; Beukema 6,5, Rrahmani 7, Buongiorno 6.5; Di Lorenzo 6, Lobotka 6.5, McTominay 6, Olivera 6; Neres 7 (85′ Lucca sv), Lang 7 (69′ Politano 6); Hojlund 6.5 (80′ Elmas sv)
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
Pagelle Pisa Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata
Pagelle Milan Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A valida per la tredicesima giornata