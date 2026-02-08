Serie A
Pagelle Sassuolo Inter: Dimarco da incanto, Muric serata horror, che perla di Luis Henrique! I VOTI
Pagelle Sassuolo Inter: i voti e i giudizi ai protagonisti del match del Mapei Stadium, valido per la 24ª giornata di Serie A 2025/26
SASSUOLO (4-3-3): Muric 4; Walukiewicz 5, Idzes 5, Muharemovic 5, Doig 5 (71’ Garcia 5); Thorstvedt 5, Matic 4.5, Koné 5; Berardi 5.5 (60’ Coulibaly 6), Pinamonti 5 (71’ Nzola 6), Laurienté 6 (60’ Lipani 6). All. Grosso.
INTER (3-5-2): Sommer 6+; Bisseck 7.5, Akanji 7.5, Bastoni 6.5 (64’ Darmian 6); Luis Henrique 7, Sucic 6.5, Zielinski 6.5 (64’ Frattesi 6), Mkhitaryan 6+ (71’ Diouf 6), Dimarco 8.5; Lautaro 7 (76’ Esposito 6), Thuram 7 (76’ Bonny 6). All. Chivu.
