 Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida
Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A

Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A andato in scena al Bentegodi e terminato 1-2 per i nerazzurri

Le pagelle di Verona Inter, match della decima giornata di Serie A 2025/2026, del Bentegodi. Match che ha visto i nerazzurri esultare sul punteggio di 2-1 grazie alla rete di Zielinski e l’autorete di Frese al 94′ che devia in porta il colpo di testa di Pio Esposito. Nel mezzo, inutile, il gol del pareggio di Giovane.

VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Nelsson 6.5, Bella-Kotchap 6.5, Bradaric 6; Belghali 6, Bernede 5.5, Gagliardini 6, Akpa-Akpro 6, Frese 5.5; Giovane 6.5, Gift-Orban 6. Subentrati: 73′ Niasse 6, 73′ Mosquera 5.5, 80′ Sarr sv, 88′ Harroui sv.

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 6.5, Bisseck 6.5, Bastoni 6.5; Luis Henrique 6.5, Zielinski 6.5, Calhanoglu 7, Sucic 7, Carlos Augusto 6.5; Lautaro Martinez 5, Bonny 6. Subentrati: 55′ Dumfries 5.5, 55′ Barella 6.5, 55′ Pio Esposito 6, 65′ Dimarco 6, 88′ Frattesi sv.

