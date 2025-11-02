Hellas Verona News
Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A
Pagelle Verona Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida della decima giornata di Serie A andato in scena al Bentegodi e terminato 1-2 per i nerazzurri
Le pagelle di Verona Inter, match della decima giornata di Serie A 2025/2026, del Bentegodi. Match che ha visto i nerazzurri esultare sul punteggio di 2-1 grazie alla rete di Zielinski e l’autorete di Frese al 94′ che devia in porta il colpo di testa di Pio Esposito. Nel mezzo, inutile, il gol del pareggio di Giovane.
Ecco le nostre pagelle del match.
VERONA (3-4-2-1): Montipò 6; Nelsson 6.5, Bella-Kotchap 6.5, Bradaric 6; Belghali 6, Bernede 5.5, Gagliardini 6, Akpa-Akpro 6, Frese 5.5; Giovane 6.5, Gift-Orban 6. Subentrati: 73′ Niasse 6, 73′ Mosquera 5.5, 80′ Sarr sv, 88′ Harroui sv.
INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Akanji 6.5, Bisseck 6.5, Bastoni 6.5; Luis Henrique 6.5, Zielinski 6.5, Calhanoglu 7, Sucic 7, Carlos Augusto 6.5; Lautaro Martinez 5, Bonny 6. Subentrati: 55′ Dumfries 5.5, 55′ Barella 6.5, 55′ Pio Esposito 6, 65′ Dimarco 6, 88′ Frattesi sv.
