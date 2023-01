Palermo, Corini: «Mercato? Verre e Tutino sono giocatori importanti, ma...»

Eugenio Corini, allenatore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia

MERCATO – «Verre e Tutino sono giocatori importanti, ma ne discuterò quando saranno ufficiali. Mi aspetto qualcosa per la prossima settimana. Azzi invece lo avevamo seguito, ma ha fatto una scelta diversa e la rispettiamo e ora cerchiamo un giocatore altrettanto importante. Cessioni? C’è stata una valutazione e abbiamo fatto, in sinergia con la società, delle scelte. Ci siamo presi questa responsabilità, sapevamo di perdere qualche giocatore in difesa, ma l’idea era avere meno calciatori in organico. Può capitare di non avere alternative a questo punto del calciomercato».