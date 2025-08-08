Palermo Manchester City: un evento storico tra calcio, cultura e business. Attesi 35mila tifosi al Barbera! I dettagli

Per la prima volta nella sua storia, il Manchester City approda a Palermo, segnando un momento di grande rilevanza per il calcio italiano e internazionale. L’evento, che si terrà allo stadio Renzo Barbera, rappresenta non solo un’occasione sportiva di alto profilo, ma anche un’opportunità economica significativa per il club rosanero e per la città. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, sono attesi circa 35.000 spettatori, con prezzi da grande evento e un incasso che si preannuncia importante.

Un ritorno al grande calcio internazionale

Dopo gli anni d’oro sotto la presidenza di Maurizio Zamparini, quando il Barbera ospitava sfide europee contro squadre come West Ham e Lokomotiv Mosca, il grande calcio torna a Palermo grazie alla visita del Manchester City, guidato da Pep Guardiola, uno degli allenatori più vincenti e influenti del calcio moderno. La partita sarà l’occasione per assegnare l’“Anglo-Palermitan Trophy”, un riconoscimento che celebra le radici britanniche del club siciliano, fondato 125 anni fa da un gruppo di immigrati inglesi.

City Football Group e il legame con Palermo

La presenza del Manchester City testimonia l’attenzione del City Football Group verso il Palermo, unico club italiano della holding. Attesi in città anche Ferran Soriano, CEO del gruppo, e l’avvocato Alberto Galassi, figura chiave nel collegamento tra la dirigenza inglese e quella rosanero. La squadra inglese atterrerà nel pomeriggio e terrà una conferenza stampa alle 19:45, senza effettuare allenamenti sul campo palermitano. La delegazione alloggerà in due tra gli hotel più prestigiosi della città.

Atmosfera elettrica e debutto casalingo per Inzaghi

Il centro di Palermo è già animato dai tifosi inglesi, mentre la curva Nord si prepara a una coreografia spettacolare. Dopo le tensioni della scorsa stagione, il tifo rosanero promette una serata memorabile. Sul campo, sarà anche la prima uscita casalinga per il Palermo di Filippo Inzaghi, ex bomber della Nazionale e ora allenatore determinato a riportare entusiasmo. Tra i nuovi acquisti da testare ci sono il difensore Mattia Bani, l’esterno Emmanuel Gyasi e il portiere Alfred Gomis, pronto al rientro dopo un lungo infortunio.