Palermo, preso a sassate il pullman a Messina: nessun ferito

Il pullman del Palermo è stato preso a sassate mentre percorreva viale Giostra a Messina. La ricostrzuzione

Come riferito da Gazzetta dello Sport, il pullman del Palermo è stato preso a sassate mentre percorreva viale Giostra a Messina. Fortunatamente non ci sono stati feriti dato che oltre al conducente non vi era nessun altro passeggero a bordo.

Si trattava di un viaggio di trasferimento dato che il pullman avrebbe dovuto raccogliere la squadra a Brindisi per poi completare il viaggio in direzione di Bari dove i rosanero saranno impegnati domani pomeriggio.