 Palermo, un 2025 da sogno per tutto il mondo rosanero. La situazione non lascia dubbi dopo tutte queste vittorie - Calcio News 24
Connect with us

Ultime Notizie

Palermo, un 2025 da sogno per tutto il mondo rosanero. La situazione non lascia dubbi dopo tutte queste vittorie

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

35 minuti ago

on

By

Palermo

Palermo, un 2025 in bellezza e la speranza ovviamente di ritornare fin da subito in Serie A

Il Palermo chiude il 2025 in bellezza, forte di quattro vittorie nelle ultime cinque gare, inclusa quella recente contro il Padova. Il “segreto” di questa striscia positiva risiede nel modulo 3-4-2-1, un’impalcatura tattica su cui mister Inzaghi ha lavorato metodicamente fin dal ritiro estivo. Questa continuità tattica, però, non è sinonimo di rigidità. La forza dei rosanero sta proprio nella capacità di interpretare lo schema con flessibilità, mantenendo le giuste distanze ma trasformandolo spesso in un 3-5-2 “leggibile” a seconda dei movimenti “a elastico” di giocatori chiave, come Segre, tra il centrocampo e la trequarti.

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea come Inzaghi abbia ormai individuato una formazione-tipo e dosato bene le energie, ma la vera arma in più è l’intercambiabilità degli interpreti, che permette di variare assetto senza mai snaturare l’identità collettiva. La duttilità è la parola d’ordine per aumentare l’imprevedibilità in zona gol.

Emblematico è il caso di Pierozzi, decisivo finora con 4 gol e 4 assist, capace di agire con uguale efficacia sia da esterno destro a tutta fascia che da “braccetto” difensivo. La difesa rosanero è un reparto camaleontico grazie anche a elementi come Peda e Veroli, abili ad adattarsi in più zone della retroguardia a tre, mentre in avanti Gyasi offre opzioni sia come esterno che come trequartista.

Il cuore pulsante e cervello del gioco rosanero risiede però nella mediana, dove la qualità tecnica si sposa con l’adattabilità. Qui spiccano Ranocchia, prezioso sia come regista basso che come mezzala, e soprattutto Antonio Palumbo. Quest’ultimo, miglior assist-man della squadra con 5 passaggi vincenti, è la vera chiave tattica di Inzaghi: il suo dinamismo nel cucire il gioco è fondamentale. Infine, non va sottovalutato il fattore psicologico: c’è una forte unità di intenti.

Anche chi finora ha faticato a trovare spazio, come Brunori, rimane concentrato e pronto, dimostrando che tutti si sentono utili alla causa in un gruppo che sa esattamente dove vuole arrivare.

Related Topics: