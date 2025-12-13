Palestra Cagliari, una big di Serie A piomba sul rossoblù! Fabrizio Romano svela: «Due club hanno già fatto delle chiamate...»

Palestra Cagliari, una big piomba sul calciatore! Fabrizio Romano: «Due club hanno già fatto delle chiamate…». I dettagli

Marco Palestra sta vivendo un momento di forma straordinario, tanto da attirare l’attenzione di diversi top club italiani, tra cui Juventus e Roma. L’esterno di proprietà dell’Atalanta sta trovando continuità e minuti preziosi nel Cagliari di Fabio Pisacane, un contesto che gli sta permettendo di crescere e mettere in mostra qualità che a Bergamo non aveva avuto modo di esprimere.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ora anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su di lui. Il club nerazzurro segue con grande interesse l’evoluzione del classe 2004, considerandolo un profilo ideale per il futuro.

Il nome di Palestra, dunque, è destinato a diventare uno dei più caldi del prossimo mercato, con una corsa a più squadre pronte a contenderselo. Le sue parole:

PALESTRA INTER – «Sicuramente l’Inter e la Juve hanno già fatto delle chiamate per essere informate, hanno preso informazioni e lo stanno seguendo: è un giocatore sulla lista. Ma prenderlo oggi non significa chiudere un’operazione rapida e facile: si fanno tante cifre, ma l’Atalanta non ha particolare voglia di fissare un prezzo.

Crede di avere tra le mani un assoluto diamante e non vuole fare sconti: quando sentite 35 milioni forse siamo più vicini ai 40, ma non c’è un prezzo scritto su un foglio per il quale si può andare a trattare. L’Atalanta alzerà un muro importante e chi lo vorrà dovrà fare un investimento importante. Posso confermare l’interesse dell’Inter, che sta seguendo esterni destri per il 2026: il club ha in mente di investire per quel ruolo, che sia a gennaio o a giugno».

