Palladino ritorna alla Fiorentina? L'addio di Pradé potrebbe aprire questa ipotesi. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Palladino Fiorentina, ritorno possibile dopo l’addio di Pradè: il nuovo scenario in casa viola

Il futuro della Fiorentina potrebbe tingersi nuovamente di viola anche per Raffaele Palladino. L’allenatore, accostato in passato alla Juventus, potrebbe clamorosamente tornare a guidare la squadra toscana dopo gli ultimi sconvolgimenti societari. L’addio di Daniele Pradè, ufficializzato nelle scorse ore, ha infatti aperto uno scenario inaspettato che coinvolge direttamente l’ex tecnico campano.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, e in particolare dal giornalista Luca Cilli, la separazione consensuale tra Pradè e la società non si limiterà a cambiare l’assetto dirigenziale, ma potrebbe avere conseguenze dirette anche sulla panchina. Proprio Pradè, infatti, era considerato l’ostacolo principale a un eventuale ritorno di Palladino alla Fiorentina. I rapporti tra i due erano tutt’altro che sereni, con divergenze di vedute emerse già durante la passata stagione.

Ora, con l’uscita di scena del direttore sportivo, la situazione appare radicalmente diversa. All’interno del club c’è chi spinge per riabbracciare Palladino, tecnico giovane ma già capace di lasciare un segno importante nel suo precedente passaggio in Toscana. Tra i principali sostenitori di questa ipotesi figura Roberto Goretti, attuale dirigente viola, da sempre estimatore del tecnico. Goretti, al contrario di Pradè, avrebbe sempre difeso il lavoro di Palladino e, con più libertà decisionale, potrebbe favorirne il ritorno in panchina.

La palla ora passa al presidente Rocco Commisso, chiamato a valutare il futuro del club. L’attuale allenatore Stefano Pioli resta al suo posto, ma la sua posizione non è così solida come sembrava fino a poche settimane fa. I risultati altalenanti in campionato e la delusione per una classifica al di sotto delle aspettative stanno alimentando riflessioni interne.

In questo contesto, l’ipotesi Palladino Fiorentina prende corpo come una soluzione credibile. Il tecnico, attualmente svincolato, conosce bene l’ambiente e gode della stima di parte della dirigenza. Inoltre, rappresenterebbe un segnale di rinnovamento e fiducia verso un progetto tecnico fondato su gioco propositivo e valorizzazione dei giovani.

Il ribaltone in casa viola, dunque, potrebbe non essere terminato. Dopo l’addio di Pradè, non è da escludere che Palladino possa davvero tornare a sedersi sulla panchina della Fiorentina, riaccendendo l’entusiasmo di una tifoseria che chiede nuovi stimoli e una svolta concreta.

