Pallone d’Oro africano, i due “italiani” tra i 10 finalisti

La lista dei pretendenti al Pallone d’Oro africano si è assottigliata a 10 nomi, presenti gli “italiani” Koulibaly e Bennacer

La CAF ha reso nota la lista dei 10 finalisti per il premio di Calciatore africano dell’anno 2019, noto come Pallone d’Oro africano. Tra di loro, in due militano in Serie A, rispettivamente nel Milan e nel Napoli: sono Bennacer e Koulibaly.

L’elenco: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Arsenal); Youcef Belaïli (Algeria, Al-Ahli); Ismaël Bennacer (Algeria, Milan); Odion Ighalo (Nigeria, Shanghai Shenhua); Kalidou Koulibaly (Senegal, Napoli); Riyad Mahrez (Algeria, Manchester City)

Sadio Mané (Senegal, Liverpool); André Onana (Camerun, Ajax); Mohamed Salah (Egitto, Liverpool); Hakim Ziyech (Marocco, Ajax).