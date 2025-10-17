Palmer Chelsea: l’annuncio del tecnico dei Blues, Enzo Maresca conferma! Ecco quanto starà fermo il fantasista inglese

Palmer Chelsea, il tecnico dei Blues Enzo Maresca fa chiarezza sull’inglese: ecco i tempi di recupero del giovane talento

Cole Palmer dovrà restare fermo per altre sei settimane. A confermarlo è stato Enzo Maresca, tecnico del Chelsea, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Nottingham Forest, in programma il 18 ottobre alle 13:30.

«Questo è l’unico aggiornamento su di lui» ha chiarito l’allenatore italiano, sottolineando come lo staff medico stia facendo il massimo: «Non sono dei maghi».

Maresca ha poi aggiunto: «Speriamo che sei settimane siano sufficienti. Bisogna procedere passo dopo passo, ma siamo certi che starà bene. Ha lavorato duramente per recuperare e ha seguito tutte le terapie».

L’ultima apparizione in campionato del classe 2003 risale al 20 settembre, nella sconfitta per 2-1 contro il Manchester United.

