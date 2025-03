Panama elimina gli Stati Uniti in finale di Concacaf Nations League: l’esultanza con Henry è virale – VIDEO

Concacaf Nations League, storica vittoria di Panama che batte gli Stati Uniti in finale e trova in finale il Messico: l’esultanza con Henry è virale

Nella notte Panama ha battuto gli Stati Uniti – con in campo i milanisti Musah e Pulisic e gli juventini McKennie e Weah – nella semifinale della Concacaf Nations League. Una vittoria storica per la piccola nazione del centroamerica che batte gli USA in un momento di grande tensione tra i due paesi, specie con le mire della presidenza Trump per il controllo del canale di Panama.

CECILIO WATERMAN AT THE DEATH🔥 PANAMA ARE HEADED TO THE CONCACAF NATIONS LEAGUE FINAL 🇵🇦 pic.twitter.com/3mKdPR668Y — Golazo America (@GolazoAmerica) March 21, 2025

La vittoria arriva al quarto minuto di recupero con la rete di Waterman e la sua esultanza è diventata subito virale: il calciatore è corso in direzione di Thierry Henry, a bordocampo come opinionista per la CBS e dopo avergli gridato: «Sei il mio idolo», lo ha abbracciato con tutta la squadra. In finale troveranno il Messico, che ha battuto il Canada con la doppietta del rossonero Jimenez.