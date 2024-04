Panatta attacca Allegri: «Difesa a 6? Non pensavo...»

Adriano Panatta ha commentato la sconfitta della Juve e ha criticato Allegri alla Domenica Sportiva sulla Rai

LE PAROLE – «Ho visto la partita, non pensavo che esistesse la difesa a sei. Conoscevo la difesa a tre, la difesa a quattro: Lo domando a chi ne sa più di me, però sono rimasto male nel vedere la Juventus con sei in linea davanti al portiere e gli altri quattro davanti agli altri sei. Non credo che faccia parte della storia di questa squadra, è sempre stata una squadra che è stata un esempio in tutto il mondo»