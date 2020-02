Panchina d’Argento a Liverani: «Non voglio deludere chi mi ha votato»

Il tecnico del Lecce Liverani è stato insignito della Panchina d’Argento come miglior allenatore della Serie B 2018/19

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani è stato insignito della Panchina d’Argento come miglior allenatore della Serie B 2018/19: «Per me è un orgoglio. Ho iniziato questa professione da poco tempo. È un punto di partenza, in futuro non voglio deludere chi mi ha votato».

«Grazie al Lecce, al mio staff, ai giocatori. L’unione fa la forza, senza una società, un gruppo di giocatori, un grande ambiente, non ci si arriva», ha concluso l’allenatore giallorosso.