Panchina d’oro: Gasperini favorito, ma Mihajlovic lo insidia

Panchina d’oro: sarà assegnato oggi il prestigioso premio riservato al miglior allenatore della scorsa stagione di Serie A

Oggi a Coverciano andrà in scena la premiazione per la Panchina d’oro relativa alla stagione 2018/2019. L’evento inizierà alle 10.30 nella sede di Coverciano, che ospita sempre il ritiro della Nazionale Italiana.

Sono tre i nomi in lizza per la vittoria del riconoscimento: Gian Piero Gasperini che ha condotto l’Atalanta al terzo posto e in Champions League per la prima volta nella storia; Max Allegri che ha regalato l’ottavo scudetto consecutivo alla Juventus e Sinisa Mihajlovic, capace di prendere il Bologna e portarlo al 10° posto.