Paolo Belli: «Ho visto Maradona (in tv)…»

Le parole di Paolo Belli, musicista e tifoso juventino, in vista deli big match di Serie A contro il Napoli

In un’intervista al Corriere della Sera Paolo Belli, musicista, tifoso juventino e grande animatore di Ballando con le Stelle, racconta le partecipazioni allo show di due calciatori.

MARADONA – «Ho palleggiato con lui in diretta, cantando e ballando, un onore. Come faceva al Napoli con i compagni di squadra, a Ballando prendeva le difese di tutti i concorrenti, anche se in teoria erano suoi rivali. Un professionista. Arrivava il giovedì da Buenos Aires, studiava la coreografia, affrontava la gara e la domenica ripartiva per l’Argentina»

VIERI – «Il mio amico Bobo Vieri. Ci ho messo anni a convincerlo a partecipare, si vergognava. Invece è uscito fuori per quello che è, divertente e simpatico. Adesso mi ringrazia “Avevi ragione tu”».