Paolo Rossi, il 30 dicembre la commemorazione nel Duomo di Prato

Il prossimo 30 dicembre si terrà la commemorazione di Paolo Rossi nel Duomo di Prato

Il ricordo di Paolo Rossi è ancora vivo in tantissime persone e il prossimo 30 dicembre sarà il momento di un altro momento di raccoglimento per ricordare il compianto campione azzurro. Come riporta l’Ansa, il 30 dicembre alle 16 si terrà una commemorazione nella cattedrale di Prato. A renderlo noto è il Comune che ha spiegato che «sarà la prima occasione per celebrare e ricordare Paolo Rossi nella città in cui è nato ed ha vissuto sino a 16 anni».

«Sarà in qualche modo l’ultimo saluto per il campione pratese. In particolare la moglie Federica, a desiderare che vi fosse un momento di saluto anche nella sua città natale». Nel Duomo saranno portate le ceneri di Paolo Rossi per un momento di preghiera e una benedizione con l’omaggio simbolico di tutta la città.