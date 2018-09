Lucas Paquetà è uno degli obiettivi di mercato del Milan. Il club rossonero ha un jolly importante da giocare, già a gennaio

Il mercato del Milan si sposta in Brasile. Leonardo spera di trovare i nuovi Thiago Silva e Kakà per riaprire un nuovo ciclo e potrebbe pescare nella sua terra. Uno dei nomi che circola maggiormente negli ambienti rossoneri è quello di Lucas Paquetà. Il folletto brasiliano, trequartista classe 1997, potrebbe lasciare il Flamengo per sbarcare in Italia. Tanti i club che hanno messo gli occhi sul giovane talento sudamericano, in particolare Barcellona e PSG ma il Milan ha un asso nella manica importante da sfruttare: Leonardo.

Il dirigente brasiliano può incidere nella trattativa, può recitare un ruolo importante. Il costo del trequartista brasiliano si aggira sui 50 milioni di euro, cifra che, in questo momento, mette il Milan in seconda fila ma attenzione alle mosse di Leonardo. Il dirigente rossonero gode di stima e credibilità negli ambienti brasiliani e potrebbe convincere il Flamengo a lasciar andare Paquetà, magari già a gennaio (i rossoneri pensano anche a Cesc Fabregas) il giovane talento sudamericano. Il Milan dunque è sulle tracce di Lucas Paquetà, trequartista classe ’97 di cui si dice un gran bene: Leonardo è pronto alla ‘mandrakata’ per portarlo alla corte di Gattuso.