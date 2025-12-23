Paratici sempre più vicino alla Fiorentina: accordo ai dettagli, le ultime novità e cosa prevede il contratto

Paratici verso la Fiorentina, accordo ormai definito: ultime conferme e tutti i dettagli sul contratto in arrivo

La Fiorentina si prepara a una svolta ai vertici societari, con una trattativa ormai vicina alla conclusione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i legali del club hanno già avviato la revisione dei documenti e dei contratti, un passaggio che conferma come l’operazione sia entrata nella fase decisiva dopo settimane di lavoro dietro le quinte.

Al centro del negoziato ci sono Rocco Commisso e Fabio Paratici, in un dialogo continuo favorito dalla mediazione di Alessandro Ferrari, figura chiave nel tenere vivo il contatto tra le parti. Anche dall’Inghilterra arrivano segnali concreti: il Tottenham è stato informato dell’offerta viola e, pur prendendosi ancora qualche giorno per una decisione formale, tutto lascia pensare che l’accordo sia ormai indirizzato verso la chiusura e il ritorno di Paratici in Serie A, questa volta con i colori gigliati.

In caso di fumata bianca, l’ex dirigente della Juventus firmerebbe un contratto di quattro anni e mezzo, un impegno che testimonia la volontà di avviare un progetto solido e di lungo periodo. Per Commisso, l’arrivo di un profilo con un’esperienza internazionale così rilevante rappresenterebbe il colpo dirigenziale più significativo della sua gestione.

LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

