Vittorio Parigini esprime su Instagram la felicità per il debutto in granata in Serie A contro l’Udinese

Giornata da ricordare per Vittorio Parigini. L’attaccante granata negli istanti finali di gara contro l’Udinese con il punteggio fermo sull’1-1 è entrato in campo sostituendo Berenguer facendo il suo esordio in Serie A. Una manciata di minuti concessi da Walter Mazzarri, che sono bastati a Parigini per esultare su Instagram. Un esordio atteso, voluto, cercato e che finalmente è arrivato.