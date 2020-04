Paris Saint Germain campione di Francia: la dedica del club a medici e infermieri

Dopo l’incoronazione a campioni di Francia, il Paris Saint Germain ha voluto dedicare il titolo a tutto il personale sanitario

Il Paris Saint Germain è ufficialmente campione di Francia e subito dopo l’assegnazione del titolo il club ha pubblicato una nota sul sito ufficiale. Queste le parole del presidente Nasser Al-Khelaifi.

LA DEDICA DEL PRESIDENTE – «Vogliamo dedicare questo titolo di campione di Francia nella Ligue 1 2019-2020 a tutto il personale sanitario e altri eroi quotidiani che hanno tutta la nostra ammirazione. Comprendiamo, rispettiamo e supportiamo le decisioni prese dal governo francese di fermare il campionato. La salute, come ha sempre affermato il governo, deve essere la nostra priorità. Vorrei ringraziare i giocatori, l’allenatore, il personale sportivo e medico e tutti i dipendenti del Club per il loro meraviglioso lavoro. Questo trofeo premia il loro impegno quotidiano. In questi tempi difficili, spero che porti felicità e speranza a tutti i nostri sostenitori. Il loro costante sostegno fa andare avanti il ​​Club. Li ringrazio di cuore. Infine, ringrazio tutti i nostri partner per la loro lealtà in ogni circostanza. Sono impaziente di festeggiare, quando le condizioni ce lo consentiranno, con la grande famiglia del PSG»