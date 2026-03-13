Parma, Cherubini a Dazn prima del Torino: «Non mi tolgo nessun sassolino riguardo a Cuesta. Cremaschi ci ha colpito per questo motivo»

Parma, Federico Cherubini a Dazn ha rilasciato queste dichiarazioni prima del match contro il Torino. Le sue parole

A Sky nel pre-partita di Torino Parma, Federico Cherubini ha presentato così il match dell’Olimpico Grande Torino.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

37 PUNTI VINCENDO OGGI, SAREBBE SALVEZZA – «Il tema dei punti necessari cambia ogni settimana, noi siamo concentrati giornata per giornata per cercare di fare il massimo. Veniamo da un periodo positivo, ad oggi abbiamo un vantaggio ma l’obbiettivo è ancora difficile da raggiungere».

TOGLIERSI QUALCHE SASSOLINO PER CUESTA – «No assolutamente, è un lavoro iniziato negli anni dal Parma. L’anno scorso c’è stato Cristian Chivu e abbiamo fatto un bellissimo finale. Quest’estate abbiamo fatto cambiamenti e sacrifici. Volevamo continuità e in Carlos Cuesta possiamo trovarla, può portare avanti un progetto con i giovani, ma per essere pienamente soddisfatti dobbiamo centrare l’obbiettivo».

CREMASCHI – «A noi tutti ha colpito dai primi giorni per la grandissima professionalità. Non ha trovato spazio per tanti mesi ma è sempre rimasto positivo, domenica ha sfruttato la sua chance e il mister gli vuole dare continuità. È importante per il Parma e lo sarà anche in futuro, anche per quanto riguarda la Nazionale degli USA».